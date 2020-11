Pallamano, A2 femminile: rinviate le prime tre giornate La decisione della Federazione è arrivata per approfondire le normative adottate

La Federazione Italiana Giuoco Handball, dopo aver analizzato l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in Italia ha deciso di rinviare le prime tre giornate del campionato di serie A2 di pallamano femminile.

Di seguito il comunicato ufficiale.

“La FIGH, in considerazione della situazione legata alla pandemia Covid-19 e alla necessità di opportuni approfondimenti in merito alle normative in corso di adozione da parte delle autorità, ha disposto il rinvio delle prime tre giornate del campionato di Serie A2 Femminile.

Le gare, originariamente in programma per i fine settimana del 7-8, 14-15 e 21-22 novembre, vengono dunque rinviate e riposizionate in calendario nei week-end del 19-20 dicembre (1^ giornata di andata), del 13-14 febbraio (2^ giornata di andata) e del 20-21 febbraio (3^ giornata di andata). L'inizio della stagione resta comunque fissato per il 12 dicembre, quando verrà disputato il quarto turno del calendario”.