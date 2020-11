Pallamano, ecco i campionati che non dovranno fermarsi avanti dalla serie A all'under 13 maschile e femminile

Dopo ogni DPCM c’è tanta confusione e apprensione nel mondo dello sport. Questa volta il compito di stabilire chi potrà andare avanti e chi no è toccato al Coni che, come giusto che sia, ha indicato le competizioni d’interesse nazionale. La Federazione Giuoco Handball ha comunicato le decisioni del Coni attraverso il proprio sito ufficiale con la seguente nota:

Il CONI, sulla base di quanto disposto dal DPCM del 3 novembre scorso, ha individuato in via ufficiale campionati e manifestazioni ritenuti di interesse nazionale per ciascuno sport. Nello specifico, per la FIGH sono confermate, come già previsto nelle precedenti comunicazioni federali:

Serie A Beretta maschile

Serie A Beretta femminile

Serie A2 maschile

Serie A2 femminile

Serie B maschile

Under 20 femminile - Youth League

Under 19 maschile - Youth League

Under 17 maschile e femminile

Under 15 maschile e femminile

Under 13 maschile e femminile