Pallamano, Italia-Norvegia: Parisini suona la carica Gli azzurri sono impegnati nel girone di qualificazione agli Europei del 2022

Domenica pomeriggio alle 18:00 andrà in scena al Pala Giovanni Paolo II di Pescara il match tra Italia e Norvegia. La sfida è valida per le qualificazioni ai Campionati europei del 2022 previsti in Slovacchia e Ungheria. A Parlare del difficile match che attende la compagine azzurra, ci ha pensato il capitano Andrea Parisini. “Queste sono le partite belle da giocare, da vivere con la mente libera e semplicemente dando tutto. Peccato per l’assenza del pubblico, perché a mia memoria un’avversaria così importante non arriva in Italia da molto tempo. Per questo rivolgo l’invito agli appassionati di seguirci comunque in diretta e di farci giungere il loro tifo. Noi daremo il massimo, cercheremo di mettere in difficoltà la Norvegia e di giocarci tutte le nostre chances in questo girone”.

Nel gruppo degli azzurri ci sono anche Lettonia e Bielorussia (il match d’andata in programma a Minsk è stato rinviato), avversari maggiormente alla portata di Parisini e compagni. “Due squadre con elementi di spessore –chiosa il capitano-, gente abituata a giocare partite in cui i due punti pesano. Ma anche noi siamo cresciuti, abbiamo giocatori di talento che si stanno facendo valere all’estero e in Italia. Noi scendiamo sempre in campo per vincere e per onorare la maglia azzurra, questo è sicuro”.