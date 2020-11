Italrugby, scelte le sedi dell'Autumn Cup 2020 Con la Scozia si giocherà a Firenze, al Del Conero di Ancona la sfida con le Isole Figi

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato le sedi dei Cattolica Test Match. Nei match contro Scozia e Isole Figi, la squadra allenata da Franco Smith giocheranno rispettivamente a Firenze e Ancona. L’Artemio Franchi è praticamente la seconda casa degli azzurri che tornano spesso nel capoluogo toscano. Invece per quanto riguarda Ancona, per il Del Conero si tratta della primissima volta per un match internazionale di tale importanza. In un momento così difficile e delicato il presidente federale Alfredo Gavazzi ha spiegato i motivi delle scelte fatte.

“Firenze è stata teatro di alcune delle più appassionanti partite dell’Italia nell’ultimo quadriennio ed alla città ci legano ricordi indelebili nella memoria di tutti noi. I minuti finali della vittoria sugli Springboks, quattro anni fa, restano un’emozione senza eguali e siamo felici di poter proseguire nella nostra collaborazione con il Sindaco Nardella e la sua Giunta tornando per la quarta volta in cinque anni a giocare al Franchi.

Al tempo stesso, anche in questo 2020 così duramente caratterizzato dalla pandemia abbiamo voluto rimanere coerenti con la visione che ha caratterizzato i nostri eventi nell’ultimo decennio, portando la Nazionale in una nuova città ed in un nuovo stadio, che si accingono a farsi conoscere sul palcoscenico del grande rugby internazionale in una gara sempre difficile e spettacolare come quella contro le Fiji. Non vediamo l’ora di rivedere in campo gli Azzurri nei Test Match che portano la firma del nostro main sponsor Cattolica Assicurazioni e siamo fiduciosi di vedere Bigi e compagni scendere in campo con lo stesso spirito che ha caratterizzato la prestazione della settimana scorsa contro l’Inghilterra”.