Rugby, rinviato il torneo di qualificazione ai Mondiali La competizione che regala i pass per il campionato iridato femminile si terrà nel 2021

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto saltare ancora una volta i piani della World rugby e della Rugby Europe. E’ di oggi la notizia che il torneo di qualificazione continentale alla Rugby World Cup 2021 in programma tra il 5 ed il 19 dicembre, è stato posticipato. Alla competizione avrebbe dovuto partecipare anche la Nazionale italiana che va a caccia della sua seconda qualificazione consecutiva dopo aver partecipato per la prima volta alla fase finale nel 2017.

Il torneo, oltre alle azzurre, coinvolge anche Irlanda, Scozia e la vincitrice della Rugby Europe Championship che è stata a sua volta posticipata. Le competizioni potrebbero essere recuperate già all’inizio del 2021. “World Rugby e Rugby Europe” hanno comunciato in una nota ufficiale, che “continuano a consultarsi con le Federazioni e con Six Nations Rugby Ltd. In merito a una finestra che permetta un’adeguata opportunità di disputa delle qualificazioni europee, che garantiranno accesso diretto alla Rugby World Cup 2021 in Nuova Zelanda. La seconda classificata del torneo europeo accederà ad un ulteriore torneo di qualificazione da tenersi nel 2021. Un annuncio circa la riprogrammazione del torneo di qualificazione europea verrà confermato a tempo debito”.