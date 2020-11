Italrugby, De Carli:"C'è un gran voglia di fare bene" Sabato gli azzurri sfideranno la Scozia all'Artemio Franchi di Firenze

Dopo aver portato a termine il Sei Nazioni 2020 con le sconfitte contro Irlanda e Inghilterra, gli azzurri sono pronti a tornare in campo nella nuova competizione dell’Autumn Nations Cup, che sostituisce i classici test match che di solito vanno in scena nel mese di novembre contro le formazioni dell’emisfero sud. La squadra, che è in raduno già da una settimana, continua ad allenarsi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma in vista della prima partita del nuovo torneo in programma sabato alle 13:45 contro la Scozia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Dell’avvicinamento a questo match ha parlato De Carli, componente dello staff tecnico di Franco Smith che ha il compito di allenare gli “avanti” della squadra.

“Siamo tornati al lavoro dopo qualche giorno di stop nella scorsa settimana in seguito alla partita contro l’Inghilterra. Abbiamo ricaricato le energie e siamo pronti per affrontare questo torneo che si preannuncia molto interessante. Nell’ultimo match abbiamo mostrato carattere. C’è ancora lavoro da fare, ne siamo consapevoli: l’atteggiamento mostrato è stato migliore rispetto alla partita di Dublino, ma non basta: dobbiamo essere più precisi nelle nostre azioni. C’è entusiasmo e una gran voglia di fare bene da parte di tutti. Abbiamo a disposizione un gruppo eterogeneo, ben amalgamato e soprattutto unito”.