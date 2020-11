LEN, Barelli ancora presidente Il numero uno della Federnuoto italiana è stato confermato alla guida della liga europea

Il Senatore Paolo Barelli, presidente della Federnuoto italiana, è stato rieletto anche alla guida della Ligue Europeenne de Natation. Il congresso, che si è svolto in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19 ha confermato il dirigente italiano alla sua guida. Quello di Barelli è stato un successo schiacciante con 86 voti contro i 13 raccolti dall'altro candidato, il presidente della federazione francese Gilles Sézionale, autore di una campagna denigratoria categoricamente smentita e rigettata dal consesso continentale che ha promosso il lavoro svolto da Barelli.

“Negli ultimi anni gli sport acquatici hanno ottenuto grandi successi apportando benefici significativi al movimento” ha spiegato il dirigente italiano. “La crescita economica ci ha consentito di sostenere lo sviluppo delle nostre discipline sul territorio europeo e di accrescerne l'alto livello, rendendo l'Europa il continente-traino nel mondo sia per formazione di sportivi di successo sia per l'organizzazione di eventi sempre più ricchi e ritenuti interessanti per volume di investimenti. Abbiamo reso più itineranti possibili i nostri eventi, compiendo notevoli sforzi per alimentare la diffusione delle discipline acquatiche e abbiamo raggiunto standard elevatissimi, ma dobbiamo continuare a crescere malgrado la pandemia. Per sostenere le federazioni in questo periodo di gravi difficoltà stiamo distribuendo oltre un milione di euro di contributi. Tuttavia, sono convinto che presto la nostra vita tornerà alla normalità, tutte le piscine verranno riaperte e potremo nuovamente goderci appieno le emozioni dei nostri sport".