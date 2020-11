Ricci Bitti guiderà ancora l’ASOIF Il dirigente italiano è stato rieletto per il terzo mandato consecutivo

C’è ancora tanta Italia nella politica sportiva internazionale. Francesco Ricci Bitti è stato confermato per la terza volta alla guida dell’ASOIF, l’associazione che riunisce le federazioni internazionali degli sport olimpici estivi. Il 78enne dirigente italiano, uno dei pilastri della politica sportiva italiana, Presidente onorario della Federazione Internazionale di tennis e membro della Giunta Nazionale del CONI, è stato rieletto all’unanimità per il suo terzo e ultimo mandato dall’Assemblea Generale dell'ASOIF riunitasi in video conferenza in questo difficile momento in cui lo sport mondiale si confronta con l’emergenza sanitaria da Covid-19.