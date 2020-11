Atletica leggera, nel 2024 Europei a Roma Sarà lo Stadio Olimpico ad ospitare la competizione continentale 50 anni dopo lo show di Mennea

La politica sportiva italiana ha raggiunto un altro successo. Roma tornerà ad ospitare gli Europei di atletica leggera dopo cinquant’anni nel 2024. Si tratta della terza volta che l’Italia ospiterà la competizione e questo accade dopo tanti anni dall’ultimo grande evento di atletica. La candidatura di Roma e dello Stadio Olimpico ha prevalso su quella della città polacca di Katowice.

“L’Italia ha dimostrato in passato la capacità di ospitare eccellenti campionati per ogni fascia d’età e sono sicuro che gli atleti e tutti gli appassionati non vedono l’ora di raggiungere Roma nel 2024”, ha spiegato il presidente a interim della European Athletics Dobromir Karamarinov. L’ultima volta che lo Stadio Olimpico aveva ospitato gli Europei di atletica era il 1974 e l’Italia dell’atletica era grande grazie a Pietro Mennea che vinse l’oro sia nei 100 che nei 200 metri.