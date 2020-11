Italrugby, Smith: "Giochiamo per vincere" Alla vigilia della prima sfida di autumn Nations cup il tecnico azzurro suona la carica

“Giochiamo sempre per vincere” Franco Smith nella conferenza stampa della vigilia è stato chiaro. Il tecnico azzurro vuole fare uno scalpo importante anche se sa bene che è difficile superare la Scozia. Nel match valido per il Sei Nazioni si imposero i britannici per 17 a 0 allo Stadio Olimpico, ora all’Artemio Franchi di Firenze l’Italrugby proverà a invertire l’inerzia. “Bisogna guardare a vari fattori oltre al risultato che resta comunque importante. Vogliamo esprimerci al meglio e finalizzare il lavoro che viene fatto durante la settimana” ha proseguito Smith che lancerà dal primo minuto Trulla. “Ha fatto parte della Nazionale dai primi raduni estivi. Ho seguito la sua crescita, ha lavorato bene e ora merita una chances per cominciare ufficialmente il cammino con l’Italia. E’ importante in questo periodo, in cui introduciamo vari giocatori, continuare a costruire pian piano quella che sarà la Nazionale del futuro”.

Tornando alla Scozia il tecnico si aspetta di vedere qualcosa di nuovo. “La Coppa del Mondo è stata una delusione per loro. Da lì hanno cambiato alcune cose e hanno lavorato tanto per correggere gli errori, in particolar modo in difesa. La presenza di Weir come apertura, visti gli infortuni degli altri due colleghi di reparto più abituati a giocare in quel meccanismo di gioco, porterà qualcosa di diverso alla squadra di Townsend”. Smith potrà contare sull’esperienza e la qualità di Ghiraldini, giocatore troppo importante per questa giovane Italia che dovrà affrontare l’Autumn Nations Cup. “La sua qualità e esperienza, a partita in corso, può aiutare tanto. Abbiamo tanti giovani nel nostro gruppo che possono imparare da lui. Leo ha ancora tanto da dare. Ha collezionato 104 caps con la Nazionale e conosce benissimo molti meccanismi di gioco”