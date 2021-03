Italrugby, tre innesti per gli azzurri Smith chiama Pierre Bruno, Riccardo Favretto e Andrea Zambonin per la sfida in Scozia

L’Italrugby si appresta a giocare l’ultimo turno dei Sei Nazioni 2021 che la vedrà fare visita alla Scozia sabato alle 15:15 nel tempio di Murrayfiel. Lo staff tecnico, guidato da Franco Smith, ha convocato di Roma Pierre Bruno, Riccardo Favretto e Andrea Zambonin. I tre giocatori saranno regolarmente a disposizione dello staff tecnico una volta ricevuto l’esito negativo del test molecolare. Sempre nella giornata odierna Marco Manfredi farà rientro a Parma e sarà a disposizione del suo club di appartenenza. “In vista della partita contro la Scozia raggiungeranno il raduno di Roma i tre giocatori sopra menzionati che, dopo aver ricevuto l’esito negativo del test molecolare, si aggregheranno al gruppo in preparazione all’ultimo impegno in calendario nel Sei Nazioni 2021. Oggi, domani e giovedì sono in programma allenamenti sul campo, in palestra e riunioni. Nella giornata di giovedì alle 15 è previsto l’annuncio formazione dell’Italia per il match contro la Scozia, mentre venerdì alle 9.30 è in programma la partenza per Edimburgo dall’aeroporto di Ciampino” ha dichiarato Luigi Troiani, Team Manager della Nazionale Italiana Rugby.

Questa la lista aggiornata dei giocatori convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 46 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 14 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 36 caps) – capitano

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 12 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

David SISI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Andrea ZAMBONIN (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 6 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 28 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 13 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 32 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 21 caps)*

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 51 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 9 caps)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 4 caps)

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 5 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 8 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 27 cpas)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 5 caps)*

*membro dell’accademia FIR Ivan Francescato