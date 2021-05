Nuoto: Europei, argento Paltrinieri. Bronzo Acerenza La competizione nei 1500 ai campionati in corso a Bidapest

Due azzurri sul podio nei 1500 agli Europei di nuoto in corso a Budapest: argento per Gregorio Paltrinieri, bronzo per Domenico Acerenza. Oro all'ucraino Mykhaylo Romanchuk.

Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 stile libero agli Europei di nuoto a Budapest. Per lui il tempo di 47"45, che gli consente di abbassare il record italiano che aveva stabilito in semifinale con 47"53.

Oro al russo Kliment Kolesnikov in 47"37, nuovo record dei campionati. Bronzo a un altro russo, Andrei Minakov (47"74).(Italpress)