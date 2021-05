Olimpiadi: Malagò ha scelto i due portabandiera A guidare la sfilata azzurra saranno Elia Viviani e Jessica Rossi.

Giovanni Malagò ha fatto la sua scelta. Il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi saranno i due portabandiera dell'Italia per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi che andrà in scena venerdì 23 luglio. Entrambi hanno già vinto la medaglia d'oro ai Giochi. Viviani ha conquistato il gradino più alto del podio nella specialità su psta dell'Omnium a Rio de Janeiro 2016, mentre la Rossi trionfò a Londra 2012 nel trap femminile.

Si tratta della prima volta assoluta di un ciclista. In lizza sembrava esserci anche Vincenzo Nibali ma alla fine la scelta è ricaduta su un campione Olimpico come Viviani. La Rossi, invece, ha battuto la concorrenza di Iapichino ed Egonu, ancora troppo giovani per un peso così grande. Quelle di Tokyo saranno Olimpiadi molto particolari e affidarsi ad uomini esperti che hanno già fatto la storia sembra essere la scelta migliore.