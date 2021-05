Vendrame vince la 12ª tappa del Giro, Bernal resta in rosa Brutta caduta per Alessandro De Marchi all'inizio della tappa

Andrea Vendrame vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna di 212 km. In una frazione piena di salite e con un dislivello di 3700 metri, il corridore della AG2R Citroen Team si sgancia insieme a Chris Hamilton (Team DSM) a -2.5 km dal traguardo e lo batte in volata. Terzo posto per Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) che, con George Bennett (Team Jumbo-Visma), non ha seguito i primi due nell'attacco finale. Dopo Giovanni Visconti, è Vincenzo Nibali a tagliare il traguardo con otto secondi di vantaggio rispetto al gruppo. La maglia rosa, dunque, non cambia e resta sulle spalle di Egan Bernal. Brutta caduta per Alessandro De Marchi all'inizio della tappa: il corridore di Israel Start-Up Nation, maglia rosa per due tappe, è stato trasportato in ambulanza e costretto al ritiro. Per lui frattura alla clavicola destra, sei costole rotte così come la prima e la seconda vertebra toracica. Domani la tredicesima tappa, la Ravenna-Verona di 198 km e senza alcuna salita.