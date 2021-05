Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina Pochi minuti fa l'annuncio su Twitter

E' arrivata l'ufficialità dal club Viola. Rino Gattuso è il nuovo tecnico della Fiorentina. La svolta tra la serata di ieri e stamattina quando il club è uscito definitivamente allo scoperto. Pochi minuti fa è arrivato l'annuncio ufficiale sul canale ufficiale Twitter del club. Il presidente viola, Rocco Commisso annuncia attraverso il sito del club l'ingaggio del 43enne tecnico calabrese a partire dal primo luglio 2021. Mossi i primi passi in panchina al Sion nel 2013, in veste di allenatore-giocatore, Gattuso era stato ingaggiato dal Palermo in serie B nello stesso anno, salvo poi essere esonerato dopo sei giornate. A seguire l'esperienza all'Ofi Creta, durata sei mesi e conclusa con le dimissioni, quindi il Pisa, che guida dal 2015 al 2017 portandolo in serie B ma non evitando nella sua seconda stagione la retrocessione in C. Riparte nel 2017 dalla Primavera del Milan salvo poi essere catapultato alla guida della prima squadra dopo l'esonero di Montella: un sesto e un quinto posto oltre a una finale di Coppa Italia persa contro la Juve il suo bilancio. Nel dicembre 2019 la chiamata del Napoli, con cui chiude la stagione al settimo posto ma conquista la Coppa Italia. Il resto è storia recente, con l'ultimo campionato concluso con la quinta piazza e la qualificazione Champions sfumata all'ultima giornata. Ora, nel giorno del suo saluto alla piazza di Napoli, il sì alla Fiorentina dove prende il posto di Beppe Iachini.