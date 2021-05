Nazionale: da domani a Coverciano, ultime scelte per Mancini Il ct dovrà ufficializzare il gruppo che rappresenterà l'Italia agli Europei

La strada e' tracciata, restano solo i dettagli. Roberto Mancini ha quasi deciso del tutto il gruppo che rappresentera' l'Italia agli Europei: ieri il ct ha ristretto l'elenco a 28 nomi e dovra' tagliarne altri due dalla lista che consegnera' alla Uefa. Questione di ore - domani il termine ultimo - e un occhio a stasera, al quarto di finale degli Europei Under 21 fra Portogallo e Italia: dal cammino degli azzurrini dipende anche il destino di Giacomo Raspadori, che il ct sta prendendo in seria considerazione per Euro2020 per usarlo, all'occorrenza, come alternativa di Immobile o Belotti. Il gruppo intanto, in attesa dei freschi campioni d'Europa col Chelsea Emerson Palmieri e Jorginho, che si aggregheranno domani, si e' ritrovato per una seduta di allenamento presso il Centro Sportivo Giulio Onesti e in serata partecipera' alla trasmissione "Notte Azzurra", in onda alle 21.25 di domani su Rai 1. Sara' il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno la Nazionale a Euro2020. Dal 7 al 10 giugno, infatti, andra' in onda anche "Sogno Azzurro", una miniserie in 4 puntate, sempre su Rai 1, che racconta il percorso degli uomini di Mancini verso gli Europei.

Per la prima volta nella storia della Nazionale, il pubblico potra' avere l'occasione di entrare a Coverciano, seguire i calciatori dal loro arrivo alle riunioni tra staff e squadra, durante gli allenamenti e nei momenti di relax, viaggiare con gli azzurri durante le trasferte, "vivere" al loro fianco negli spogliatoi prima della partita, in campo e sugli spalti e nel dopogara. Tornando alle questioni di campo, in serata la Nazionale raggiungera' il centro di Coverciano, che fara' da quartier generale durante gli Europei, dove preparera' l'ultimo test prima del debutto contro la Turchia: appuntamento per venerdi' sera al "Dall'Ara" di Bologna, dove gli azzurri affronteranno in amichevole la Repubblica Ceca, altra nazionale fra le protagoniste di Euro2020.

(ITALPRESS).