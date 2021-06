Campionato Europeo, Fossa Olimpica: doppio argento per le Squadre Junior Domani in pedana le coppie miste.

Due argenti per le Squadre Junior azzurre concludono questa lunga ed impegnativa giornata di gara all’Europeo 2021. La prima è stata conquistata dalla squadra Junior femminile composta da Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA), Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni e Sofia Littamè di Baone (PD), prime nella lunga qualificazione, chiusa con lo score di 478/525 ed il nuovo record europeo. Nel medal match per l’oro hanno affrontato le russe Serafina Tarasenko, Alina Akhatova e Poliana Knazeva a cui si sono dovute arrendere con il punteggio di 6 a 2.

La seconda, centrata dal team maschile composto da Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG), Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI) ed Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA) è arrivata dopo un medal match molto tirato ed avvincente contro gli spagnoli Andres Garcia, Javier Martinez Fuster e Juan Antonio Garcia. Sul punteggio di 5 pari i due team hanno affrontato lo spareggio, vinto dagli iberici con +2 a +1.

Domani in pedana ci saranno le Coppie Miste. Per i Senior gareggeranno Jessica Rossi-Valerio Grazini e Silvana Stanco-Mauro De Filippis, mentre per gli Junior Giorgia Lenticchia-Lorenzo Franquillo e Gaia Ragazzini-Alberto Facci.

RISULTATI

Trap Team Junior Donne: 1^ RUS (Serafina TARASENKO-Alina AKHATOVA-Poliana KNAZEVA) 455/525 - 6; 2^ ITA (Giorgia LENTICCHIA-Sofia LITTAME’-Gaia RAGAZZINI) 478 /525 - 4; 3^ CZE (Zina HRDLICKOVA-Tereza ZAVISKOVA-Lea KUCEROVA) 418/525.

Trap Team Junior Uomini: 1^ ESP (Andres GARCIA-Javier MARTINEZ FUSTER-Juan Antonio GARCIA) 483/525 – 5 (+2); 2^ ITA (Lorenzo FRANQUILLO-Alberto FACCI-Edoardo ANTONIOLI) 479/525 – 5 (+1); 3^ FIN (Juho Johannes MAEKELAE-Kaarlo Juhani Mikonpoika HOPPU-Juho MONTONEN) 457/525 - 7; 4^ GBR (Mihcael William Oliver BOVNGDON-Lewis James OWEN-Thomas William BETTS) 477/525 – 1.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO)..

Junior Maschili: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI); Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Femminili: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera. Tecnico: Antonello Iezzi

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC); Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Andrea Vescoci (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG)

Junior Maschili: Andrea Cito di Martina Franca (TA) ; Michele D’Aniello (Fiamme Oro) di Nettuno (RM) .

Ladies: Sofia Maglio di Nardò (LE); Claudia De Luca di San Cesario di Lecce

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda