Coppa del Mondo, Skeet: un solo errore per Rossetti e Cassandro Bacosi e Cainero in corsa per la finale, domani ultimi 50 piattelli e poi la corsa alle medaglie.

Si è da poco concluso il primo giorno della gara di Skeet al Pampas Shooting Range ed i tiratori stanno ricaricando le batterie per affrontare le due serie conclusive di domani.

Al maschile la classifica provvisoria è guidata dal francese Nicolas Lejeune, ventiduenne di Saint Cheron quest’anno settimo alla Coppa del Mondo di Lonato del Garda (BS) ed al Campionato Europeo di quindi giorni fa, unico a non aver sbagliato nulla ed essere andato a riposo con un perfetto 75/75. Con un solo piattello di ritardo lo tallonano i nostri Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016 e Campione Europeo quest’anno proprio qui ad Osijek, e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Caserta (CE), argento Mondiale nel 2019 a Lonato del Garda (BS), entrambi arrivati al punteggio di 74/75. In leggero ritardo rispetto al gruppetto di testa Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE), che domani ripartirà dal punteggio di 71/75, consapevole di non potersi concedere altri errori per provare a meritarsi uno dei sei posti nella finale.

Passando alla gara femminile, a dettare il passo sono state la svedese Victoria Larsson e la russa Alina Fazylzyanova. Per loro solo 3 errori e la prima posizione provvisoria con 72/75. In piena corsa le azzurre Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Campionessa Olimpica a Rio 2016 e Campionessa del Mondo nel 2019 a Lonato del Garda (BS), e Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Campionessa Olimpica a Pechino 2008, argento a Rio 2016 e Campionessa Europea in carica, entrambe approdate al punteggio di 70/75. In rincorsa Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), fermatasi a 68/75.

Domani la gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione ed i migliori sei di ogni classifica si meriteranno un biglietto per la corsa alle medaglie, in programma a partire dalle 17.00.

RISULTATI

Skeet Maschile: Nicolas LEJEUNE (FRA) 75/75; Gabriele ROSSETTI (ITA) 74/75; Tammaro CASSANDRO (ITA) 74/75; Domenico SIMEONE (ITA) 71/75.

Skeet Femminile: Victoria LARSSON (SWE) 72/75; Alina FAZYLZYANOVA (RUS) 72/75; Zila BATYRSHINA (RUS) 71; Emmanuela KATZOURAKI (GRE) 71/75; Lucie ANASTASSIOU (FRA) 71; Diana BACOSI (ITA) 70/75; Chiara CAINERO (ITA) 70/75; Chiara DI MARZIANTONIO (ITA) 68/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

PROGRAMMA

Venerdì 25 giugno h 9-16 50 piattelli qualificazione Skeet maschile e femminile

h 17.00 finale Skeet Femminile

h 18.15 finale Skeet Maschile

Sabato 26 giugno h 8-15 50 piattelli qualificazione Skeet Teams

h 16.30 Medal Matches Skeet Teams Femminile (3°/4° posto)

h 17.00 Medal Matches Skeet Teams Femminile (1°/2° posto)

h 17.45 Medal Matches Skeet Teams Maschlle (3°/4°posto)

h 18.15 Medal Matches Skeet Teams Femminile (1°2° posto)

Domenica 27 giugno h 8-14 qualificazione Mixed Teams Skeet

h 15.00 Medal Match 3°/4° posto

h 15.30 Medal match 1°/2° posto

Lunedì 28 giugno h 9-18 allenamenti ufficiali Trap

Martedì 29 giugno h 8-17 75 piattelli qualificazione Trap Maschile e Femminile

Mercoledì 30 giugno h 8-15 50 piattelli qualificazione Trap Maschile e Femminile

h 16.30 finale Trap Femminile

h 17.45 finale Trap Maschile

Giovedì 1 luglio h 8-15 50 qualificazione piattelli Trap Teams

h 16.30 Medal Matches Trap Teams Femminile (3°/4° posto)

h 17.00 Medal Matches Trap Teams Femminile (1°/2° posto)

h 17.45 Medal Matches Trap Teams Maschlle (3°/4°posto) –

h 18.15 Medal Matches Trap Teams Femminile (1°2° posto)

Venerdì 2 luglio h 8-14 qualificazione Mixed Teams Trap

h 15.00 Medal Match 3°/4° posto

h 15.30 medal match 1°/2° posto