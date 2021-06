Quartararo trionfa ad Assen, doppietta Yamaha con Vinales Fabio Quartararo domina il GP di Olanda e allunga in classifica piloti di MotoGP

Fabio Quartararo domina il GP di Olanda e allunga in classifica piloti di MotoGP. Il centauro Yamaha, leader del Mondiale, risolve il duello con Pecco Bagnaia nei primi giri e scappa via sul resto del gruppo. Al termine della gara sul podio con il francese salgono il compagno di squadra Maverick Vinales (poleman delle qualifiche) e Joan Mir (Suzuki), che si tiene davanti alla Ducati di Johann Zarco. Chiude sesto, invece, Bagnaia costretto a scontare la penalità di un long lap, alle spalle di Miguel Oliveira e davanti a Marc Marquez (settimo dopo la partenza dalla ventesima piazza). Gara amara per Valentino Rossi, caduto in curva 7 a 19 giri dal termine.

(ITALPRESS).