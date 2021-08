Jacobs record europeo con 9''84 e storica finale dei 100 E’ il primo italiano nella storia in finale nei 100 metri olimpici

Marcell Jacobs e’ in finale nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha chiuso la terza semifinale al 3° posto correndo in 9″84, nuovo record europeo. E’ il primo italiano nella storia in finale nei 100 metri olimpici. Poco prima, era stato eliminato Filippo Tortu che aveva chiuso al 7° posto la seconda semifinale correndo in 10″16.

