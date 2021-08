Valentino Rossi si ritira: "A fine stagione smetto" Lo ha annunciato lo stesso Dottore in una conferenza stampa

Valentino Rossi si ritirerà al termine della stagione. Lo ha annunciato lo stesso Dottore, in una conferenza stampa a Spielberg dove nel weekend si correrà il Gran Premio di Stiria. "Ho preso la mia decisione - le parole del 42enne pilota pesarese, nove titoli iridati in carriera - Mi ero dato un tempo che poteva essere la prima parte del campionato e ho deciso di smettere alla fine dell'anno. Sarà la mia ultima mezza stagione come pilota di MotoGp. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma non è possibile. Ma è stato bello, ci sono stati dei momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, una cosa che mi porterò per sempre. Dall'anno prossimo la mia vita cambierà, non correrò con la moto come negli ultimi trent'anni ma è stato molto bello". (Italpress)