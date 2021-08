Tiro al volo, Coppa del Mondo Junior: gli azzurrini di Fossa ad Almaty In Kazakistan si attendono risultati importanti per gli azzurrini.

Conclusa la gara di Skeet e rientrati in Italia gli azzurrini accompagnati dal Tecnico Andrea Filippetti, stamattina sono partiti alla volta del Kazakistan quelli di Trap guidati dal Tecnico Antonello Iezzi. Il loro primo appuntamento nella Coppa del Mondo Junior sarà mercoledì 1 settembre con gli allenamenti ufficiali. In pedana ci saranno . Samuele Faustinelli (Carabinieri) di Pian Camuno (BS), Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG), Vice Campione Europeo Individuale e Campione Europeo nel Mixed al Campionato continentale di quest’anno ad Osijek (CRO, e Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni. Campionessa Europea Mixed in coppa con Franquillo. La gara, solo individuale, si svolgerà giovedì 2 e venerdì 3 settembre.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Maschile: Samuele Faustinelli (Carabinieri) di Pian Camuno (BS); Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG).

Femminile: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni.

Tecnico: Antonello Iezzi.

PROGRAMMA

Mercoledì 1 settembre Allenamenti ufficiali Trap

Giovedì 2 settembre 75 piattelli qualificazione Trap Maschile e Femminile

Venerdì 3 settembre 50 piattelli qualificazione Trap Maschile e Femminile

h 11.00 finale Trap Femminile

h 12.00 finale Trap Maschile