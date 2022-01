Serie C e calcio italiano in lutto: è morto Mario Macalli L'ex presidente della Lega Pro, per oltre diciotto anni, si è spento all'età di 84 anni

La Serie C e l'intero calcio sono in lutto. È morto Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro, che ha guidato con la grande passione ed energia che lo contraddistinguevano per oltre diciotto anni, dal gennaio 1997 a luglio 2015. Macalli si è spento, dopo una lunga malattia, all'età di 84 anni. Ad annunciare la scomparsa dell'ex numero uno della Terza Serie Nazionale del calcio tricolore è stato, attraverso il suo profilo twitter, è stato l'attuale presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore. È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia". Di pari passo con il diffondersi della notizia si diffondono i messaggi di cordoglio delle società professionistiche che hanno incrociato la strada di Macalli lungo il proprio percorso. Con il dirigente milanese se ne va una delle figure storiche del calcio contemporaneo.