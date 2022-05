Urla "Scimmie calabresi" ai cosentini: bufera su tifoso del Vicenza Insorge anche la Lega: "Pseudotifoso venga individuato e punito"

"Scimmie calabresi": cosi' un tifoso vicentino si e' rivolto ai supporter del Cosenza Calcio in un video che e' stato postato sui social e poi, dopo le prime critiche, messo in "privato" e non piu' visibile. Un video che non ha mancato di provocare polemiche, con la capogruppo della Lega in consiglio regionale calabrese che ha chiesto che "lo pseudotifoso venga individuato e punito penalmente". Il video, postato anche su Youtube, e' realizzato con spezzoni registrati durante la partita dei play out di serie B per evitare la retrocessione in C e si caratterizza anche per diverse espressioni blasfeme.