Giochi Europei: la prima giornata regala all'Italia nove medaglie Due ori, altrettanti argenti e cinque bronzi sono il bottino azzurro a Cracovia.

Sono otto le medaglia conquistate dall’Italia nella prima giornata dei Giochi Europei di Cracovia in Polonia. Due le medaglie d’oro grazie al duo misto Giorgio Minisini-Lucrezia Ruggiero nel nuoto sincronizzato e alla coppia Gabriele Casadei-Carlo Tacchini nella canoa velocità C2 500.

Argento per la squadra di tuffi (nella foto) nella prova mista con Sarah Jodoin Di Maria/Lorenzo Marsaglia/Chiara Pellacani/Eduard Timbretti Gugiu e per la karateca

Erminia Perfetto. Bronzo nella prova mista della carabina 10 metri per Denis Sollazzo e Sofia Ceccarello, per Paolo Monna nella pistola 10 metri, per Mattia Vusato ed il campano Angelo Crescenzo nel karate e per Beatrice Colli nell'arrampicata sportiva.

IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA TEAM:

ORO Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero (Nuoto Artistico – Duo Mixed Technical)

BRONZO Denis Sollazzo/Sofia Ceccarello (Tiro a segno – carabina 10 m mixed team)

BRONZO Paolo Monna (tiro a segno - pistola 10 m)

ORO Gabriele Casadei/Carlo Tacchini(Canoa Velocità - C2 500m)

BRONZO Mattia Busato (Karate – Kata)

BRONZO Angelo Crescenzo (Karate – Kumite, -60 kg)

BRONZO Beatrice Colli (Arrampicata sportiva)

ARGENTO Sarah Jodoin Di Maria/Lorenzo Marsaglia/Chiara Pellacani/Eduard Timbretti Gugiu (Tuffi - Mixed Team)

ARGENTO Erminia Perfetto (Karate – Kumite, -50 kg)

Foto: Coni.it