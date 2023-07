Pogba, proposta choc dagli arabi: 100 milioni per lasciare la Juve L'Al-Ittihad è il club saudita che nelle ultime settimane ha acquistato anche altri importantissimi

Paul Pogba sarebbe pronto a lasciare la Juventus dopo un solo anno dal suo ritorno. Il centrocampista francese nel week end è stato in Arabia Saudita per visitare le strutture sportive dell'Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo. La società saudita avrebbe offerto al giocatore bianconero un contratto di tre anni mettendo sul tavolo un'offerta complessiva di 100 milioni. L'Al-Ittihad è il club saudita che nelle ultime settimane ha acquistato anche altri importantissimi giocatori europei come Karim Benzema e N'Golo Kanté.

La tentazione ha soirpreso non poco la dirigenza bianconera, che proprio su Pogba aveva puntato per la campagna di immagine di questa stagione, presentando la maglia da trasferta per la stagione 2023/2024.

"Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l'iconico rosa Juventus mostrano una trama scoscesa che rispecchia, appunto, la parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città" la presentazione sul sito ufficiale del club, con Paul Pogba e Nicolò Fagioli come testimonial.

La casacca verrà indossata dai bianconeri di Massimiliano Allegri durante le amichevoli estive del pre-campionato. Ma Pogba cosa deciderà?