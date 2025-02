Indagini su Giacomo Tortu per presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs Il fratello dell'olimpionico Filippo Tortu coinvolto nell'inchiesta sulle cyber-spie di Equalize

L'inchiesta milanese sulle presunte attività illecite della società di sicurezza e investigazioni Equalize ha portato alla luce un nuovo filone che coinvolge Giacomo Tortu, fratello del velocista olimpico Filippo Tortu. Secondo quanto riportato, Giacomo è indagato per concorso in intercettazioni abusive, avendo presumibilmente richiesto informazioni riservate riguardanti Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e compagno di staffetta di Filippo.

Le accuse: ricerca di dati personali e sospetti di doping

Le indagini suggeriscono che Giacomo Tortu si sarebbe rivolto a Carmine Gallo, ex poliziotto e figura centrale nell'inchiesta su Equalize, per ottenere dati sensibili su Jacobs. In particolare, avrebbe cercato di accedere ai risultati delle analisi del sangue e alle comunicazioni private tra Jacobs e il suo staff, con l'intento di verificare l'eventuale uso di sostanze dopanti.

Il contesto temporale e le dinamiche dell'indagine

Le presunte attività di spionaggio risalirebbero al periodo successivo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, durante le quali Jacobs ha conquistato due medaglie d'oro, una individuale nei 100 metri e una nella staffetta 4x100 insieme a Filippo Tortu. Secondo le ricostruzioni, Giacomo avrebbe nutrito sospetti sulle performance di Jacobs e, per questo, avrebbe cercato prove a sostegno delle sue ipotesi attraverso canali illeciti.

Le reazioni dei protagonisti e le possibili conseguenze

Filippo Tortu ha dichiarato di essere totalmente estraneo alla vicenda, esprimendo fiducia nella rapida chiarificazione dei fatti. Marcell Jacobs, dal canto suo, si è detto parte lesa e sta valutando azioni legali a tutela della propria reputazione. L'inchiesta potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello sportivo, mettendo in discussione l'etica e la fiducia all'interno del mondo dell'atletica leggera italiana.

L'uso delle informazioni riservate

Questo episodio solleva interrogativi profondi sull'etica nello sport e sull'uso delle informazioni personali degli atleti. La ricerca di vantaggi competitivi o la volontà di screditare un avversario non dovrebbero mai giustificare il ricorso a pratiche illecite o invasive. È fondamentale che il mondo sportivo rifletta su questi temi, promuovendo una cultura di rispetto, lealtà e trasparenza, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.