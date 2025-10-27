L'esonero di Tudor: la crisi che scuote la Juventus può riaprire il campionato Decisione maturata dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, la terza consecutiva

La Juventus ha ufficializzato oggi l'esonero di Igor Tudor , decisione maturata dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, la terza consecutiva tra campionato e Champions League. Il tecnico croato paga una crisi di risultati che ha portato la squadra bianconera al settimo posto in classifica con soli 12 punti dopo 8 giornate.? La striscia negativa è drammaticamente evidente: la Juventus non vince da oltre un mese, con l'ultima vittoria risalente al 13 settembre scorso, quando i bianconeri batterono l'Inter 4-3. Sono otto partite consecutive senza vittorie , un bilancio che ha reso inevitabile la decisione della dirigenza.? Ma i risultati sportivi non sono stati l'unica causa dell'esonero. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano , alla base della rottura ci sarebbero le "frizioni" e il "rapporto non idilliaco" tra Tudor e il nuovo Amministratore Delegato Damien Comolli. Le diverse visioni sulla gestione tecnica e le scelte di campo hanno creato una spaccatura che i risultati negativi hanno solo contribuito ad allargare, rendendola insanabile.?

I possibili sostituti

La dirigenza juventina si trova ora a dover scegliere il successore di Tudor, con diversi nomi già in circolazione per la panchina bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus ha già avviato i primi contatti con Luciano Spalletti, con il club e l'ex Commissario Tecnico della Nazionale che sono a colloquio per definire il progetto e le richieste economiche.? Spalletti rappresenta la prima scelta per esperienza e curriculum, avendo vinto lo Scudetto con il Napoli e guidato l'Italia all'Europeo. Il piano B è rappresentato da Roberto Mancini , che l'anno scorso era già stato sondato dalla Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta.? Altri nomi in circolazione includono Raffaele Palladino , attualmente svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Firenze, e Daniele De Rossi , anch'egli disponibile sul mercato. Secondo alcune fonti , tra i candidati figurerebbero anche Xavi e Edin Terzic.?

Brambilla traghettatore

Nell'immediato, la società ha comunicato di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla , attuale tecnico della Juventus Next Gen, che siederà sulla panchina mercoledì sera in occasione del match contro l'Udinese.? L'esonero di Tudor rappresenta un terremoto per il calcio italiano e avrà inevitabili ripercussioni sull'intero campionato di Serie A. La Juventus, storicamente una delle protagoniste principali del torneo, si ritrova in una situazione di profonda crisi che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione. Con i bianconeri attualmente ottavi in classifica , lontani dalle posizioni che competono per il titolo, il cambio di allenatore potrebbe rappresentare la svolta necessaria per risalire la china. Tuttavia, la scelta del nuovo tecnico sarà cruciale: un errore nella selezione potrebbe compromettere definitivamente una stagione già complicata.?

Il campionato può prendere una svolta

Il caso Tudor dimostra anche quanto sia diventato spietato il calcio moderno, dove otto partite senza vittorie bastano per mandare a casa un allenatore, indipendentemente dal progetto tecnico a lungo termine. La pressione sui risultati immediati è ormai insostenibile, e questo episodio potrebbe influenzare anche le scelte di altre società di Serie A nella gestione dei propri tecnici. L'arrivo del nuovo allenatore, chiunque esso sia, dovrà necessariamente portare una scossa all'ambiente juventino e ai giocatori, che dovranno dimostrare di saper reagire a questa ennesima rivoluzione tecnica. Il campionato aspetta di vedere se la Juventus riuscirà a tornare competitiva o se questa crisi segnerà un punto di non ritorno per una delle squadre più titolate d'Italia.