Tragedia a Fenegrò, il portiere dell’Inter investe e uccide un 81enne Josep Martínez, riserva nerazzurra, coinvolto in un drammatico incidente nel Comasco

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9:45 lungo la provinciale 32, in via Bergamo, nel comune di Fenegrò. L’81enne, a bordo della sua carrozzina elettrica, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Josep Martínez. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo: l’uomo è morto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, arrivati anche con l’elisoccorso. Il portiere dell’Inter si è immediatamente fermato, ha cercato di prestare aiuto ed è rimasto sul posto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Gli accertamenti tossicologici, come da prassi, sono stati effettuati e i risultati dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il profilo della vittima

L’uomo, 81 anni, residente nella zona, era solito spostarsi con una carrozzina elettrica a quattro ruote lungo le strade di campagna. La comunità locale lo conosceva bene, e la notizia della sua morte ha scosso profondamente i residenti. Al momento non si esclude che possa aver avuto un malore mentre percorreva il tratto di strada, ipotesi che spiegherebbe la perdita di controllo del mezzo.

Lo choc del calciatore e la posizione dell’Inter

Josep Martínez, 27 anni, spagnolo, secondo portiere dell’Inter, è rimasto illeso ma fortemente provato dall’accaduto. Il club nerazzurro ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima e ha annullato la conferenza stampa prevista per il pomeriggio, in segno di rispetto. Secondo fonti vicine alla società, Martínez ha fornito piena collaborazione agli inquirenti e rimane a disposizione delle autorità per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Le indagini e le ipotesi al vaglio

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno avviato i rilievi per stabilire la precisa dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi: tra queste, quella del malore dell’anziano che avrebbe causato l’improvvisa deviazione sulla corsia opposta. La strada è stata chiusa per oltre due ore per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi. Saranno fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei residenti per ricostruire con esattezza i momenti precedenti all’impatto.