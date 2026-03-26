L'Italia batte l'Irlanda del Nord: ecco l'avversaria per accedere ai Mondiali Gol di Tonali e Kean: martedì la gara decisiva per tornare alla fase finale dopo 12 anni

L'Italia vince a Bergamo contro l'Irlanda del Nord con il risultato di 2-0 nella semifinale playoff per accedere ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada 2026. Dopo un primo tempo di equilibrio e con poche emozioni, il gol di Tonali al 56' garantisce maggiore tranquillità agli azzurri nello sviluppo gara e Kean a dieci minuti dal termine firma il raddoppio. L'Italia accede alla finale playoff, in programma martedì (ore 20.45) e affronterà a Zenica la Bosnia-Erzegovina, che ha battuto il Galles a Cardiff 5-4 dopo i calci di rigore.

Martedì (ore 20.45) Bosnia-Erzegovina - Italia

Vantaggio dei padroni di casa con James al 51', Dzeko al minuto 86 ha siglato il pareggio: equilibrio nei tempi supplementari e nella serie dei rigori risulta decisivo l'errore di Williams dopo quello iniziale di Demirovic per la Bosnia-Erzegovina e di Johnson per il Galles. Alajbegovic trasforma il penalty della vittoria. La Bosnia-Erzegovina passa a Cardiff in rimonta e dopo i calci di rigore e martedì ospiterà l'Italia nel dentro o fuori in chiave Mondiale. La Nazionale punta al ritorno in una fase finale dopo l'assenza lunga 12 anni (ultima partecipazione in Brasile nel 2014).