Under 21, poker dell'Italia alla Svezia: ora il primo posto è più vicino Prosegue la rincorsa degli azzurrini: solo panchina per Daffara, Okoro e Cacciamani

L’Italia Under 21 batte 4-0 la Svezia e continua la rincorsa al primo posto nel girone di qualificazione agli Europei. Gli azzurrini di Baldini ipotecano il successo già nei primi 45’, salvo poi dilagare nella ripresa, conquistando un risultato che potrà risultare utile anche per la differenza reti.

La gara si sblocca dopo un quarto d’ora. Lipani, servito da Fini, viene steso in area di rigore: dagli undici metri va Koleosho che porta avanti l’under 21. Tre minuti dopo arriva il raddoppio dell’Italia. La firma è ancora una volta quella dell’attaccante del Paris FC che approfitta di uno svarione difensivo per depositare in fondo al sacco la palla del 2-0.

Nella ripresa la musica non cambia. Gli azzurrini spingono e trovano il 3-0 con Ndour che, servito da Koleosho, si presenta a tu per tu con Bishesari e lo batte. Nel finale l’Italia trova anche il poker con Lipani che trova la gioia personale sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bartesaghi. Soltanto panchina per il portiere dell’Avellino, Daffara e per gli “stabiesi” Cacciamani e Okoro. Al triplice fischio è festa Italia: gli azzurrini restano a -3 dalla Polonia ma possono sperare nell’aggancio al primo posto.