Rigori maledetti: Italia senza Mondiale per la terza volta di fila La Bosnia condanna la formazione di Gattuso che mastica amaro: «Non è giusto»

La Nazionale italiana perde ai calci di rigore la finale playoff che metteva in palio la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti. Per la terza volta di fila gli azzurri mancano la qualificazione alla competizione iridata. Finisce tra le lacrime dei ragazzi di Gattuso ai quali non è bastato giocare una partita tutto cuore e fortemente condizionata dall'espulsione di Bastoni al 44' del primo tempo.

Un episodio che ha cambiato la storia di un match che si era messo subito bene per l'Italia che al 15' ha trovato il vantaggio con Kean, abile a sfruttare un errore del portiere bosniaco e a portare avanti gli azzurri. Nel finale di primo tempo la Nazionale di Gattuso è rimasta in dieci per l'espulsione di Bastoni, un episodio che ha complicato la gara. Nonostante tutto Donnarumma è riuscito a tenere in piedi l'Italia fino a dieci minuti dal 90esimo quando Tabakovic ha trovato il pari con un tap-in.

Nei supplementari l'Italia ha stretto i denti, avendo anche la chance per il 2-1 e recriminando per una mancata espulsione per un fallo su Palestra lanciato a rete (solo giallo). Poi la maledizione degli undici meri si è abbattuta sugli azzurri: Pio Eposito ha calciato alto, Cristante ha colpito la traversa, mentre i bosniaci hanno fatto tre su tre, facendo calare il gelo sull'Italia

Gattuso: «Non meritavamo questa eliminazione»

«Non meritavamo questa eliminazione, abbiamo fatto fatica nonostante l'uomo in meno. Dispiace, questo è il calcio. Fa male ma sono orgoglioso per i miei ragazzi», ha detto a caldo il ct Gennaro Gattuso ai microfoni della Rai. «Serviva a tutti questa qualificazione, è una mazzata difficile da digerire per tutto il movimento. Io non voglio parlare di arbitri o niente, ma credo sia ingiusto. A volte ho gioito, a volto ho preso mazzate. Ma questa è difficile da digerire. I ragazzi stasera hanno sorpreso anche me per il cuore e l'attaccamento che ci hanno messo. Siamo stati in trincea, io personalmente chiedo scusa perché non ce l'ho fatta. Ma i ragazzi mi hanno impressionato. Il mio futuro? Sinceramente parlare oggi del mio futuro non è importante, oggi è importante che non andiamo ai Mondiali. Ci teniamo la prestazione ma fa male e dispiace».

Spinazzola: «Dispiacere enorme»

«Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo. Con i denti l'abbiamo portata ai rigori, è un grandissimo dispiacere per tutti, per tutti i bambini che non vedranno un altro mondiale. È un dispiacere enorme», il commento di Leonardo Spinazzola.

Bosnia-Italia: la sequenza dei rigori:

Tahirovic (B) - GOL

Esposito (I) - FUORI

Tabakovic (B) - GOL

Tonali (I) - GOL

Alajbegovic - GOL

Cristante - TRAVERSA

Bajraktarevic - GOL