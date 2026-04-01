Italia, Buffon: «Restiamo fino a giugno, poi vedremo» «Aver mancato il Mondiale genera una grande amarezza»

«Bisogna prendersi il tempo per fare le valutazioni corrette, fino a giugno penso sia corretto dare disponibilità alla Federazione e al presidente, anche perché la stagione sportiva terminerà in quel momento». Lo ha detto a Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, intervenendo in conferenza stampa e parlando del suo futuro e di quello di Gennaro Gattuso dopo l'eliminazione subita con la Bosnia.

«Sono felice che sia stato notato qualche miglioramento ma l’obiettivo numero uno era andare al Mondiale, averlo mancato lascia amarezza. Fino a giugno ci siamo, poi vedremo come dipanare questa matassa. Faremo le valutazioni che vanno fatte», le parole del dirigente azzurro.

In conferenza stampa, infatti, il presidente federale Gabriele Gravina ha rinnovato la fiducia al ct Gennaro Gattuso e a Buffon, rimettendo il suo mandato nelle mani del Consiglio Federale.