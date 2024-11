Il Procuratore speciale chiede archiviazione dei casi federali contro Trump Riecco il vecchio Donald: nel suo primo giorno in carica, imporrà dazi del 25% su prodotti messicani

Jack Smith, il procuratore speciale che ha intentato due cause per reati gravi contro Donald Trump, una accusandolo di aver tentato di ribaltare le elezioni del 2020 e l'altra accusandolo di aver conservato illegalmente documenti classificati, ha chiesto di ritirare entrambe le serie di accuse nei suoi confronti. Il giudice che supervisionava il caso elettorale ha respinto l'atto di accusa poco dopo.

Le richieste di archiviazione non erano correlate "alla solidità delle prove del governo o ai meriti dell'accusa, che il governo sostiene pienamente", ha scritto Smith, ma piuttosto alla politica del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che proibisce l'accusa di un presidente in carica. Le sue richieste hanno lasciato aperta la possibilità di far rivivere le accuse una volta che Trump lascerà l'incarico.

In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato ieri sera che, nel suo primo giorno in carica, avrebbe imposto una tariffa del 25 percento su tutti i prodotti canadesi e messicani in ingresso negli Stati Uniti. La mossa metterebbe in crisi le catene di approvvigionamento nordamericane.

Trump ha nominato la maggior parte delle persone che intende nominare per i posti di gabinetto nella sua amministrazione, ma alcuni posti restano vacanti.