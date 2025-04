Francesco, l'urlo della Terra e l'umanità ferita nella Laudato si' Quando il Papa parlò all'ONU non chiese ascolto, impose attenzione sul dolore del mondo ferito

Nella "Laudato sì" Papa Francesco scrive con una brutalità rara. Non addolcisce niente. Non cerca il compromesso. Dice che l'umanità sta massacrando la sua stessa madre, la Terra, e non ne sente vergogna. Dice che la sofferenza dell'ambiente è la nostra stessa colpa, che la devastazione ecologica non è un accidente, ma il frutto diretto della nostra avidità e superficialità. Il suo linguaggio è semplice, chiaro, crudele. Non ci permette scuse. È un dito puntato contro ogni singolo essere umano che guarda altrove, mentre il mondo sanguina.

Il discorso all’ONU: un pugno sul tavolo

Davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, Francesco ha detto parole secche, prive di retorica o di sorrisi diplomatici. Ha parlato della guerra come una «negazione di tutti i diritti». Ha chiamato le armi per nome, accusando chi traffica morte e chi finge pace mentre prepara conflitti. Ha ricordato che la terra e i poveri hanno una stessa carne, ferita dalle stesse mani. Ha parlato a governanti impassibili, molti dei quali fingevano interesse, altri guardavano l'orologio, annoiati. Ma Francesco non è arretrato. Il suo tono è rimasto duro, senza appelli dolciastri, senza illusioni.

La verità che nessuno vuole sentire

Il Papa non offre consolazioni. Non c’è spazio per compromessi comodi o per equilibri falsi nella sua denuncia. È come un medico spietato che comunica una diagnosi terminale senza nascondere la verità. Dice chiaramente che la crescita infinita è una bugia pericolosa. Dice che la cultura dello scarto è un peccato collettivo di cui ognuno porta il peso. Parla del consumismo come di una malattia dell'anima, del profitto come idolo crudele. Non ha paura di colpire duramente chi accumula ricchezza calpestando dignità e ambiente. È un'accusa senza attenuanti, che nessuno può fingere di non capire.

La scelta: reagire o morire

La "Laudato sì" e il discorso alle Nazioni Unite impongono una scelta. Non c'è un'altra via. O l'umanità cambia radicalmente, subito, oppure muore lentamente tra conflitti, catastrofi climatiche e disuguaglianze feroci. Francesco grida un ultimatum che non è più morale, ma esistenziale. Parla ai potenti e ai semplici cittadini, guardandoli negli occhi e sfidandoli a essere responsabili. Il suo non è un invito gentile, è un ordine secco, un avviso estremo. È questo che fa la differita tra le parole vuote e il discorso vero: l’urgenza violenta di una verità che non possiamo più permetterci di ignorare.