Papa Francesco verso il lutto nazionale. Il testamento: seppellitemi nella terra Verso il conclave il 5 e 10 maggio. Trump ai funerali. La salma sarà esposta in Vaticano

Si va verso il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Il consiglio dei ministri, che si terrà questa mattina alle 11, a quanto si apprende proclamerà il Lutto Nazionale. E con ogni probabilità saranno tre i giorno di Lutto come già avvenuto per la scomparsa dell'ex premier Silvio Berlusconi dal 12 al 14 giugno del 2023. Per Giorgia Meloni scontato il rinvio del question time, in programma mercoledì alle 16 in Senato, anche se l'ufficialità arriverà domani con la capigruppo di Palazzo Madama. In vista poi dei funerali del Pontefice, che dovrebbero tenersi tra sabato e domenica, verrebbe rinviato anche il viaggio della premier in Uzbekistan e Kazakistan previsto dal 25 al 27 aprile. Tanti i ricordi della Campania e il Papa degli ultimi.

La causa della morte di Bergoglio

La notizia che ha scosso il mondo nel giorno di Pasquetta dopo l'uscita con giro in Papamobile della domenica di Pasqua è arrivata ieri: all'età di 88 anni, è morto Papa Francesco. Numerosi i ricordi di vescovi e prelati che hanno voluto rimarcare lo straordinario lato umano di un Papa vicino ai deboli, gli ultimi. A causare il decesso di Bergoglio, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede in serata con la diffusione della denuncia di morte di Papa Francesco firmata dal direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, prof. Andrea Arcangeli, "ictus cerebri, coma, collasso cardiocircolatorio irreversibile" fatali in un soggetto "affetto da: pregresso episodio di insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale multimicrobica; bronchiectasie multiple; ipertensione arteriosa; diabete tipo II". Ieri il web è stato inondato di ricordi e memorie di un Papa sempre al fianco degli ultimi.

Il testamento del Papa Argentino

La sala stampa della Santa Sede ha anche diffuso il testamento del Papa argentino. Datato 29 giugno 2022, sono tre i punti fondamentali: la sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la gratitudine per chi ha pregato e continuerà a pregare per lui e la sua sofferenza offerta per la pace nel mondo e la fratellanza. "Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna - ha scritto il Papa - desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all'inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura. Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell’accluso allegato".

"Seppellitemi nella terra"

"Il sepolcro - si legge ancora - deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus. Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a Mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano. Il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene e continueranno a pregare per me. La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli".

Salma in Vaticano

Come comunicato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, la traslazione della salma del Santo Padre nella Basilica Vaticana per l’omaggio di tutti i fedeli potrebbe avvenire mercoledì mattina.Per quanto riguarda i funerali - secondo la Costituzione Apostolica 'Universi Dominici Gregis', il testo che regola il periodo di sede vacante - dovrebbero tenersi tra venerdì 25 e domenica 27 aprile e quindi tra il quarto e il sesto giorno dalla morte.

I funerali

Possibile la data di sabato 26. Il conclave, invece, avrà inizio tra il 15esimo e il 20esimo giorno dalla morte del Papa e, quindi, tra il 5 e il 10 maggio. Possibile, però, anche che questa data possa essere anticipata qualora i cardinali elettori dovessero essere tutti a Roma e d'accordo come stabilito da un Motu Proprio di Benedetto XVI.

Il conclave

Sulla data delle esequie si potrà sapere di più già a partire da martedì quando, alle 9, come comunicato dal Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, si radunerà la prima congregazione generale dei cardinali nell'aula nuova del Sinodo.

Papa Francesco faro di compassione

I leader mondiali hanno reso omaggio a Papa Francesco come "un faro di compassione". Ecco alcuni tributi al pontefice. - Donald Trump - "Riposa in pace Papa Francesco! Che Dio lo benedica e tutti coloro che lo hanno amato!" ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si era scontrato con il pontefice argentino su diverse questioni. "Era un brav'uomo, lavorava sodo e amava il mondo", ha dichiarato in seguito Trump che ha anche annunciato che partecipera' ai funerali del Papa a Roma.

Trump a Roma per i funerali del Papa

L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, cattolico, ha affermato che Francesco "sara' ricordato come uno dei leader piu' importanti del nostro tempo e io mi sento migliore per averlo conosciuto". - Vladimir Putin - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito Francesco un leader religioso "saggio", uno "statista" e un "coerente difensore degli alti valori dell'umanesimo e della giustizia", che "ha promosso attivamente il dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e quella cattolica romana". -

L'omaggio di Putin e Re Carlo II

Re Carlo II - Il capo della Chiesa d'Inghilterra, che e' stato uno degli ultimi dignitari stranieri a incontrare il Papa, si e' detto "profondamente rattristato" dalla morte di Francesco: "Attraverso il suo lavoro e la sua cura per le persone e per il pianeta, ha toccato profondamente la vita di cosi' tante persone". - L'Argentina - Il grande calciatore Lionel Messi ha ringraziato Papa Francesco per "aver reso il mondo un posto migliore", mentre la squadra preferita dal defunto pontefice, il San Lorenzo, ha elogiato la sua decennale "passione" per la squadra.

In Argentina 7 giorni di lutto nazionale

L'Argentina ha ordinato sette giorni di lutto nazionale in memoria del Papa. "Nonostante differenze che oggi sembrano irrilevanti, averlo conosciuto nella sua bonta' e saggezza e' stato per me un vero onore", ha scritto il presidente argentino Javier Milei sui social media. - La squadra dei rifugiati alle Olimpiadi - Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha affermato che il Papa lo ha ispirato a creare la squadra olimpica dei rifugiati. Bach ha dichiarato in un tributo che il CIO ha perso "un grande amico e sostenitore". "La sua potente voce a sostegno dei rifugiati e' un fulgido esempio del suo impegno e mi ha ispirato a creare la prima squadra olimpica di rifugiati in assoluto per i Giochi Olimpici di Rio 2016", ha dichiarato Bach.