Addio al Papa, il dolore di don Luigi Merola: "Avanti con il suo esempio" Don Luigi Merola, presidente della fondazione "A voce de creature" parla del Papa a Otto Channel tv

"Ha rinnovato la chiesa, è stato un rivoluzionario spero che non si torni indietro".

Don Luigi Merola, presidente della fondazione "A voce de creature" e parroco napoletano da sempre in prima linea nella lotta alla camorra, racconta il suo rapporto con Papa Francesco.

"Ora è il momento del dolore e della preghiera", dice nell'intervista concessa in tv a Otto Channel canale 16, nel corso della rubrica "Punto di vista". Ma don Luigi, che ha ricordato anche i suoi numerosi incontri con il Pontefice, manifesta anche la sua preoccupazione per il futuro. "Papa Francesco è stato il Papa dei poveri, degli ultimi ma anche delle persone con un orientamento sessuale diverso da sempre discriminate in passato. Con lui la Chiesa è cambiata, spero che questo cammino che lui ha tracciato possa continuare".