Vaticano: è morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni Aveva 88 anni. E' morto alle 7.35 di questa mattina

Papa Francesco è morto. E' quanto ha annunciato Sua Eminenza, il cardinale Farrell. "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre - le parole di Farrell -. La sua vita tutta intera e' stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedelta', coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei piu' poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesu', raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".

Bergoglio 266esimo Papa della Chiesa Cattolica

Bergoglio è morto all’età di 88 anni: Jorge Mario Bergoglio, 266esimo Papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede. Ufficiale il rinvio delle partite di Serie A e del campionato Primavera in programma lunedì 21 aprile 2025.

von der Leyen: Il Papa umile che amava i meno fortunati

"Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umilta' e il suo amore cosi' puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che soffrono per questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell'idea che l'eredita' di Papa Francesco continuera' a guidarci tutti verso un mondo piu' giusto, pacifico e compassionevole". Questo il messaggio di cordoglio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X per la morte di Papa Francesco.

Meloni: Papa Francesco mi dava consigli

"Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell'uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che "non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce". Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore". Così il premier Giorgia Meloni.

De Luca: Addio al Papa per la pace e per gli ultimi

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca commenta: "La morte di Papa Francesco ci addolora profondamente. Si e' spenta la voce che in questi anni, con piu' forza, si e' levata a difesa della pace, contro la barbarie della guerra; la voce che con piu' coerenza ha difeso le ragioni degli emarginati, dei malati, degli ultimi. Si e' spenta la testimonianza piu' coerente a difesa dei valori umani universali e del dialogo fra i popoli. Il mondo intero e' oggi piu' povero".

Manfredi: Papa Francesco sempre vicino alla Campania

"Grande dolore per la morte di Papa Francesco. Aveva con Napoli un rapporto straordinario, per le sue origini culturali e per la sua vicinanza alle sofferenze e alle speranze del nostro territorio". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Bergoglio è stato testimone di pace, la sua lezione serva ancora di più oggi a trovare la strada giusta per ricostruire una nuova prospettiva di pace e di giustizia sociale in un'era così delicata e instabile", ha sottolineato.

Quella volta di Papa Francesco a Pietrelcina

Tra le visite di Papa Francesco quella a Pietrelcina. (Vedi articolo e video)

Le reazioni, Fontana: uomo giusto e solidale

"Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre. Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Addio al Papa degli Ultimi"

"Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre". Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. ''PAPA Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, Misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell'Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù''. Così su 'X' il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla scomparsa di PAPA Francesco.

Urso: Fede e semplicità, la lezione di Francesco

"Papa Francesco ha inteso servire sino all'ultimo giorno da vero discepolo del Signore Gesu', senza lesinare le sue forze, fino alla fine insieme ai fedeli nel giorno della Resurrezione. Preghiamo per lui cosi' come lui ci ha insegnato: con Fede e semplicita'". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso