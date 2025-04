Morto il Papa. Napoli, il sindaco Manfredi: "Grande dolore" "Sua lezione serva ancora di più oggi a trovare strada giusta'

"Grande dolore per la morte di Papa Francesco. Aveva con Napoli un rapporto straordinario, per le sue origini culturali e per la sua vicinanza alle sofferenze e alle speranze del nostro territorio". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Bergoglio è stato testimone di pace, la sua lezione serva ancora di più oggi a trovare la strada giusta per ricostruire una nuova prospettiva di pace e di giustizia sociale in un'era così delicata e instabile", ha sottolineato.