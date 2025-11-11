Miss Universo 2025, scintille tra Miss Israele e Miss Palestina sul palco di Ban Un video virale mostra uno sguardo controverso tra le due concorrenti: il web si divide

La scena, ripresa durante la sfilata delle partecipanti a Miss Universo in Thailandia, mostra Nadeen Ayoub, Miss Palestina, camminare davanti a Melanie Shiraz, Miss Israele. Quest’ultima, in un fermo immagine diventato virale su X e TikTok, sembra rivolgerle uno sguardo definito da molti utenti “di disapprovazione”. Melanie Shiraz ha risposto alle critiche pubblicando una storia sui propri profili ufficiali: “È evidente che stavo semplicemente guardando le altre concorrenti mentre salivano sul palco”, ha scritto, respingendo ogni accusa di ostilità o intento politico. L’edizione 2025 di Miss Universo segna un momento storico: è la prima volta che la Palestina partecipa ufficialmente al concorso, rappresentata dalla 26enne Nadeen Ayoub, modella e insegnante di yoga, che nei giorni scorsi aveva già dichiarato di voler “portare un messaggio di pace e dignità al mondo”. Il breve video ha generato milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Tra chi denuncia un gesto ostile e chi invita a non politicizzare un concorso di bellezza, la polemica è diventata globale. L’organizzazione di Miss Universo, con sede a Bangkok, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma ha ricordato in un comunicato precedente che la manifestazione “promuove inclusione, diversità e rispetto tra i popoli”.