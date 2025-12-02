La notte in cui l’acqua ha cancellato un villaggio di Sumatra Una valanga d’acqua e fango travolge un centro rurale, tra case spazzate via, superstiti in fuga

Una muraglia d’acqua, cresciuta in silenzio tra le montagne di Sumatra, ha spazzato via in pochi minuti un intero villaggio, trasformando la notte in un vortice di fango, lamiere e urla. Era il culmine di giorni di piogge torrenziali e di un raro ciclone tropicale che aveva gonfiato i fiumi oltre ogni soglia di sicurezza, mentre le sirene d’allarme arrivavano – dove arrivavano – sempre con un passo di ritardo. Quando l’onda ha rotto gli argini naturali del corso d’acqua, ha travolto case di legno e muratura, strappato alberi secolari, trascinato motociclette, camion e persone come fossero detriti indistinti.?

Nel villaggio non c’era il tempo tecnico per parlare di evacuazione ordinata: in molte abitazioni la gente ha avuto solo pochi secondi per decidere se correre verso la collina, arrampicarsi sul tetto o restare a proteggere i propri cari più fragili. Le luci si sono spente quasi subito, la corrente è saltata insieme alle linee telefoniche, e l’unico orientamento è rimasto il rombo dell’acqua che avanzava come un treno nella notte. All’alba, ciò che poche ore prima era un agglomerato di case, negozi, una scuola e una moschea era diventato un paesaggio livido di fango compatto, travi spezzate e automobili rovesciate, con i superstiti che scavavano a mani nude, in silenzio, alla ricerca di voci sotto le macerie.?

La valanga che ha inghiottito il villaggio non è un incidente isolato, ma il tassello più tragico di una catena di alluvioni e frane che ha colpito l’intera Sumatra, con centinaia di morti, decine di dispersi e decine di migliaia di sfollati distribuiti tra Nord Sumatra, Ovest Sumatra e Aceh. L’acqua ha divorato strade, ponti, risaie, linee elettriche, complicando i soccorsi e isolando comunità già marginali, mentre le autorità dichiaravano lo stato di emergenza e ammettevano la difficoltà di far arrivare aiuti e mezzi pesanti nelle zone più colpite.?

Dietro la cronaca di una notte di paura si intravede una frattura più profonda: quella tra l’intensità crescente degli eventi climatici estremi e la fragilità delle comunità che abitano le pendici delle montagne, spesso prive di sistemi di allerta efficaci, di pianificazione del territorio, di argini e opere di protezione adeguate. La valanga d’acqua di Sumatra racconta anche questo: non solo la potenza devastante della natura, ma l’asimmetria di un mondo in cui i costi della crisi climatica ricadono sempre sugli stessi, su villaggi lontani che diventano visibili solo quando vengono cancellati da una mappa.?