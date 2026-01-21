Guasto all’Air Force One, Trump in ritardo a Davos: "Non so cosa accadrà" Problemi tecnici al velivolo presidenziale Usa, cambio di aereo per raggiungere il vertice

L’imprevisto prima della partenza. Un guasto tecnico all’Air Force One ha costretto il pilota a interrompere il volo diretto in Svizzera e a invertire la rotta. Poco prima dell’imbarco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva parlato con i cronisti senza nascondere l’incertezza sul contesto internazionale: «Non ho idea di cosa accadrà». L’inconveniente ha imposto un cambio di aereo, con inevitabili ripercussioni sull’agenda presidenziale.

Il viaggio verso Davos

Trump raggiungerà comunque il vertice di Davos a bordo di un altro velivolo, ma il ritardo accumulato potrebbe ridurre o rinviare alcuni appuntamenti previsti a margine del forum. Il presidente è atteso al World Economic Forum, dove i leader globali discutono di economia, sicurezza e nuovi equilibri geopolitici in una fase di forte tensione internazionale.

L’allarme dal Canada

Dal palco di Davos è arrivato intanto l’intervento del premier canadese Mark Carney, che ha parlato apertamente di un «ordine mondiale fratturato». Carney ha lanciato un appello alle cosiddette potenze medie affinché rafforzino la cooperazione: «Dobbiamo restare uniti. Se non siamo al tavolo, siamo nel menu», ha avvertito, sottolineando il rischio di marginalizzazione nei nuovi assetti globali.

Clima di incertezza al forum

L’incidente all’aereo presidenziale e le parole dei leader intervenuti contribuiscono a rafforzare il clima di incertezza che accompagna l’edizione di quest’anno del forum svizzero. A Davos, tra diplomazia e economia, il confronto si muove sul filo di equilibri sempre più fragili, mentre l’attesa per l’arrivo del presidente americano resta alta.