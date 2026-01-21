La principessa Eugenia rompe con il padre Andrew dopo lo scandalo Epstein Silenzio totale tra la figlia minore e l’ex duca di York, mentre Beatrice cerca un equilibrio

La frattura tra Principessa Eugenia di York e il padre Principe Andrea sarebbe ormai definitiva. Secondo indiscrezioni raccolte dalla stampa britannica, la figlia minore del duca di York avrebbe interrotto ogni contatto con il genitore, scegliendo una linea netta dopo le ultime ombre tornate sullo scandalo legato a Jeffrey Epstein.

Natale con la Corona

Un segnale pubblico era già arrivato durante le festività natalizie, quando Eugenia e la sorella Principessa Beatrice di York avevano deciso di trascorrere il Natale con la famiglia reale anziché con i genitori. Un gesto letto come una dimostrazione di vicinanza alla Corona e, allo stesso tempo, come un allontanamento dal padre caduto in disgrazia.

Due sorelle, due strade

Se Beatrice starebbe tentando di mantenere un fragile equilibrio tra il rapporto con il padre e la lealtà alla famiglia reale, Eugenia avrebbe scelto una posizione più radicale. Secondo una fonte citata dal Mail on Sunday, tra lei e Andrea non ci sarebbe «alcun contatto, niente», una rottura totale che avrebbe profondamente colpito l’ex duca di York.

Il peso dello scandalo

Le figlie di Andrea convivono da anni con le conseguenze dello scandalo Epstein, ma negli ultimi mesi nuovi dettagli e resoconti avrebbero reso la situazione ancora più pesante. A ottobre, Re Carlo III ha formalmente privato il fratello dei titoli, spiegando in una dichiarazione ufficiale che, pur continuando Andrea a respingere le accuse, le misure erano ritenute necessarie per tutelare l’istituzione monarchica.

Una ferita aperta

La decisione di Eugenia segna una frattura non solo privata ma simbolica, che riflette le tensioni interne alla famiglia reale britannica. Un taglio netto che, secondo le stesse fonti, avrebbe lasciato Andrea “devastato”, mentre la monarchia continua a fare i conti con uno dei capitoli più controversi della sua storia recente.