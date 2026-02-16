Atene, trovata morta la produttrice israeliana Dana Eden Era in Grecia per le riprese della quarta stagione della serie “Teheran”

È stata trovata morta in un hotel nei pressi di piazza Syntagma, nel cuore di Atene, la produttrice israeliana Dana Eden, 52 anni, figura di primo piano dell’industria televisiva del suo Paese. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera nella stanza in cui alloggiava. Secondo quanto riportato dalla stampa greca, a dare l’allarme sarebbe stato il fratello, preoccupato perché la donna non rispondeva ai messaggi. L’uomo si è recato nell’albergo dove Eden soggiornava e lì è avvenuta la tragica scoperta.

In Grecia per la serie “Teheran”

Dana Eden si trovava nella capitale ellenica per seguire le riprese della quarta stagione della serie di successo Teheran, produzione pluripremiata e vincitrice di un International Emmy Award, distribuita a livello internazionale. La serie, ideata insieme a Moshe Zonder e Maor Kohn, aveva già scelto in passato alcune zone di Atene come ambientazione alternativa alla capitale iraniana, anche per le limitazioni che impediscono ai cittadini israeliani di entrare in Iran. Proprio durante un precedente soggiorno in Grecia, Eden avrebbe individuato le similitudini architettoniche tra le due città, decidendo di sfruttarle come set.

Autopsia e indagini in corso

La polizia ellenica ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Gli investigatori hanno ascoltato il personale dell’hotel e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa locale, tra cui Kathimerini, gli inquirenti starebbero valutando anche l’ipotesi del suicidio, poiché nella stanza sarebbe stato trovato un consistente quantitativo di pillole. Al momento, tuttavia, nessuna pista viene esclusa e si attendono gli esiti degli esami medico-legali. La notizia ha scosso il mondo della produzione televisiva israeliana e internazionale, dove Eden era considerata una professionista di grande esperienza e autorevolezza.