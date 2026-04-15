Carlo e Camilla negli Usa, timori e imbarazzo per le mosse di Trump Visita confermata dal 27 aprile: tensioni tra Londra e Washington

La visita di Stato di Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti, prevista dal 27 al 30 aprile, è confermata. Lo ha ribadito Buckingham Palace, nonostante le preoccupazioni crescenti negli ambienti istituzionali britannici per il contesto politico e diplomatico. Il viaggio si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana e rappresenta un passaggio rilevante nei rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti.

Il nodo Trump e i timori del Palazzo

Al centro delle preoccupazioni c’è il comportamento del presidente Donald Trump, considerato imprevedibile soprattutto nelle uscite pubbliche. A Londra si teme che eventuali dichiarazioni o gesti fuori protocollo possano creare imbarazzo alla monarchia, tradizionalmente distante dal confronto diretto con i media. Il sovrano, per prassi, evita interviste e dichiarazioni pubbliche non preparate, elemento che rende ancora più delicato il contesto di incontri alla Casa Bianca, dove Trump è solito gestire direttamente il rapporto con la stampa.

Diplomazia e “soft power” britannico

La missione rientra nella strategia diplomatica del governo guidato da Keir Starmer, che utilizza la famiglia reale come strumento di “soft power”. Il viaggio è stato infatti organizzato da Downing Street e dal Foreign Office, non direttamente da Buckingham Palace. L’obiettivo è anche quello di ricucire rapporti sempre più tesi tra Londra e Washington, dopo divergenze su dossier internazionali, tra cui la politica estera in Medio Oriente.

Il programma della visita

Il tour prevede tappe a Washington, New York e in Virginia. Nella capitale americana sono in programma incontri istituzionali, una cerimonia ufficiale alla Casa Bianca, un discorso di Carlo al Congresso e una cena di Stato. A New York, i reali parteciperanno a eventi legati ai rapporti economici e culturali tra i due Paesi e renderanno omaggio alle vittime dell’11 settembre. In Virginia sono previsti incontri con comunità locali e iniziative culturali.

Un equilibrio delicato

Nonostante le tensioni politiche, la visita resta un passaggio simbolico cruciale per la relazione tra le due sponde dell’Atlantico. A rassicurare, almeno in parte, Londra è il rispetto che Trump ha sempre mostrato verso la famiglia reale. Resta però un’incognita il contesto mediatico e politico in cui si svolgeranno gli incontri, in un momento segnato da rapporti difficili tra i governi e da una crescente esposizione pubblica dei leader.