Guerra Iran-Usa, Trump in bilico: diplomazia fragile e minacce inefficaci Il presidente oscilla tra trattativa e tensione, cresce lo stallo

Il confronto tra Stati Uniti e Iran resta sospeso tra diplomazia e tensione militare, con il presidente Donald Trump incapace, per ora, di imprimere una svolta decisiva. Mentre si tenta di riaprire il dialogo, la linea della Casa Bianca appare oscillante: dichiarazioni ottimistiche si alternano a minacce pesanti, con l’obiettivo dichiarato di costringere Teheran a concessioni.

Il risultato, però, sembra opposto. Dalla prospettiva iraniana, queste mosse rafforzano l’idea di un leader non interessato a un compromesso, ma piuttosto a destabilizzare la Repubblica islamica. Una percezione che consolida le frange più radicali interne e complica ulteriormente ogni possibile negoziato.

La teoria del “pazzo” e i suoi limiti

Alla base della strategia di Trump c’è quella che in politica internazionale viene definita “teoria del pazzo”: convincere l’avversario della propria imprevedibilità per ottenere vantaggi senza arrivare allo scontro diretto. Un approccio che alcuni fanno risalire a Niccolò Machiavelli e che fu utilizzato anche da Richard Nixon durante la Guerra fredda.

Oggi, però, questo metodo sembra mostrare crepe evidenti. Le minacce di distruzione della civiltà iraniana e uscite pubbliche controverse hanno suscitato reazioni negative non solo in Iran, ma anche tra alleati occidentali e nell’opinione pubblica americana. Invece di intimidire, l’effetto è stato quello di aumentare la diffidenza e irrigidire le posizioni.

I rischi di un’escalation

Sul piano concreto, la tregua temporanea è ormai scaduta e una soluzione definitiva appare lontana. Teheran si percepisce oggi più forte, forte della capacità di colpire indirettamente l’economia globale, in particolare attraverso il controllo dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico mondiale.

A Washington, intanto, resta aperto il confronto tra le diverse linee strategiche. I falchi, sostenuti anche dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, spingono per un ulteriore inasprimento: blocco navale, operazioni mirate e persino il controllo di asset strategici iraniani. Ma il presidente appare più prudente rispetto alle fasi iniziali del conflitto.

Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, Trump teme di ripetere gli errori dei suoi predecessori, da Jimmy Carter a Joe Biden, evitando un coinvolgimento militare prolungato in Medio Oriente, una regione che lui stesso ha definito in passato “di sangue e sabbia”.

Diplomazia obbligata

Il paradosso è evidente. Dopo aver costruito la propria strategia sull’imprevedibilità, Trump si trova ora costretto a considerare una via d’uscita razionale e negoziale. I contatti diplomatici proseguono, ma un eventuale accordo implicherebbe concessioni significative: il riconoscimento del regime iraniano e dei suoi diritti sul nucleare civile e sulla difesa.

Una prospettiva difficile da accettare per una leadership che ha sempre puntato su obiettivi massimalisti. Eppure, senza un compromesso, l’alternativa resta un’escalation che preoccupa anche la stessa amministrazione americana. Il confronto tra Stati Uniti e Iran entra così in una fase di stallo delicato, dove ogni mossa può determinare una svolta o un aggravamento della crisi.