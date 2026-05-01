Iran al collasso: guerra e sanzioni piegano economia e popolazione Prezzi fuori controllo, disoccupazione e blocco navale: crisi senza precedenti

Nei mercati di Teheran la crisi si misura in numeri che raccontano più di qualsiasi analisi. Il prezzo di un uovo ha raggiunto livelli simbolici del tracollo economico, mentre per acquistare un pasto semplice servono cifre ormai fuori dalla portata di gran parte della popolazione. Il salario minimo, fermo a circa 200 milioni di rial al mese, non basta più a garantire la sopravvivenza.

Inflazione e vita quotidiana

Il racconto che arriva dalla capitale è quello di una società in affanno. I sistemi bancari funzionano a singhiozzo, gli stipendi non vengono pagati con regolarità e la liquidità scarseggia. La tregua militare ha attenuato la paura dei bombardamenti, ma non ha migliorato le condizioni materiali di milioni di cittadini.

L’economia iraniana era già fragile prima del conflitto. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e rafforzate nel tempo anche a livello internazionale avevano progressivamente ridotto le entrate statali. A questo si è aggiunta una gestione interna segnata da inefficienze e corruzione, che ha contribuito a spingere l’inflazione verso livelli vicini al 50%.

Il peso della guerra

Il conflitto ha aggravato una situazione già compromessa. Le prime valutazioni parlano di danni economici enormi, con una forbice che va da centinaia a oltre mille miliardi di dollari. Gli attacchi hanno colpito settori strategici: impianti petrolchimici, acciaierie, industria farmaceutica e infrastrutture energetiche e ferroviarie.

Le conseguenze sociali sono altrettanto pesanti. Si stima che fino a due milioni di persone abbiano perso il lavoro, mentre centinaia di migliaia risultano sospese o inattive. Il blackout di internet imposto dalle autorità ha paralizzato anche le attività digitali, privando molti lavoratori delle loro entrate.

Blocco navale e petrolio

A incidere in modo decisivo è anche il blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Una misura che ha colpito il cuore dell’economia iraniana, fortemente dipendente dall’export energetico. Prima dell’inasprimento delle tensioni, Teheran era riuscita a sfruttare l’aumento dei prezzi del petrolio, mantenendo flussi di esportazione significativi.

L’assedio marittimo ha però cambiato lo scenario. Secondo stime riportate da analisti internazionali, l’Iran starebbe perdendo centinaia di milioni di dollari al giorno. Una parte consistente di queste perdite deriva dal greggio che resta bloccato nei porti, senza possibilità di raggiungere i mercati.

Resistenza e prospettive

Nonostante il collasso economico, il sistema politico iraniano mostra una capacità di resistenza elevata. La strategia sembra puntare sulla durata, accettando costi altissimi pur di mantenere una posizione di forza nel confronto con gli avversari.

Questa “soglia del dolore”, tipica dei regimi più rigidi, rischia però di scaricare il peso maggiore sulla popolazione, già provata da anni di difficoltà economiche e ora stretta tra guerra, inflazione e isolamento internazionale.