Londra, accoltellamento nel quartiere ebraico: due feriti Aggressione a Golders Green, arrestato un uomo. Condanna del premier britannico

Due persone sono state accoltellate a Golders Green, quartiere di Londra noto per la forte presenza della comunità ebraica osservante. L’aggressione è avvenuta lungo Golders Green Road, dove un uomo armato di coltello è stato visto correre tentando di colpire passanti. Secondo quanto riferito dal gruppo di vigilanza locale Shomrim, l’aggressore avrebbe preso di mira membri della comunità ebraica. Gli agenti della sicurezza sono riusciti a fermarlo prima dell’arrivo della polizia.

Intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti intervenuti sul posto hanno utilizzato un taser per immobilizzare l’uomo, che è stato poi arrestato. Le due persone ferite sono state soccorse dal servizio di emergenza Hatzola, attivo all’interno della comunità. Al momento non sono state rese note le condizioni delle vittime.

Clima di tensione crescente

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per episodi di antisemitismo nella capitale britannica. Nelle settimane precedenti, la stessa comunità era stata colpita da attacchi incendiari, tra cui uno ai danni di mezzi di soccorso. Dura la reazione del primo ministro Keir Starmer, che ha definito l’accaduto «assolutamente raccapricciante», sottolineando come «gli attacchi alla comunità ebraica siano attacchi all’intero Regno Unito». Anche la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha parlato di un gesto «abominevole».

Indagini in corso

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire il movente dell’aggressione e verificare eventuali legami con altri episodi recenti. Non è esclusa, al momento, la pista dell’odio religioso.