Trump e l’immagine shock: mitragliatrice e attacco all’Iran Post notturno su Truth: foto generata con IA e messaggio contro Teheran

a cura di

Redazione Ottopagine

mercoledì 29 aprile 2026 alle 11:32



Il presidente Donald Trump pubblica un’immagine aggressiva sui social: armato davanti a esplosioni, attacca l’Iran e rilancia la linea dura sul nucleare