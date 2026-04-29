Star senza pausa, la FOMO domina Hollywood Hathaway e Zendaya raccontano il prezzo della visibilità continua

“Non ho avuto nemmeno un giorno libero negli ultimi tre anni e mezzo”. La confessione di Anne Hathaway non è solo un dettaglio personale, ma il sintomo di una trasformazione più ampia del lavoro nel mondo dello spettacolo. A distanza di poche settimane, anche Zendaya ha espresso un’esigenza simile, annunciando una futura scomparsa temporanea dalle scene. Due percorsi diversi, un’unica pressione: restare sempre visibili.

Il successo senza interruzioni

Nel 2026 Hathaway è ovunque. Dal ritorno ne Il diavolo veste Prada 2 accanto a Meryl Streep, fino ai set internazionali come Odissea, passando per progetti come Mother Mary, Flowervale Street e l’adattamento di Verity. Preparazione, riprese e promozione si sovrappongono in un flusso continuo che non lascia spazio a pause reali. Non è solo quantità di lavoro, ma continuità assoluta. L’attrice stessa ammette di non avere il tempo per capire se stia davvero bene. Una dichiarazione che sposta il tema dal successo alla sostenibilità.

La paura di sparire

Anche Zendaya, oggi tra i volti più richiesti, vive una dinamica simile. Tra Euphoria, nuovi capitoli di Dune e Spider-Man, oltre a progetti come The Drama, la sua agenda è altrettanto satura. Ma la differenza sta nel linguaggio: lei parla apertamente di “sparire”. Una parola che tradisce un bisogno di sottrazione, ma anche una strategia. Nel sistema attuale, perfino l’assenza deve essere pianificata e comunicata. Non si può semplicemente uscire di scena: bisogna dichiararlo, giustificarlo, renderlo parte della narrazione pubblica.

La FOMO come condizione strutturale

Dietro queste dichiarazioni c’è un fenomeno preciso: la FOMO, la paura di essere tagliati fuori. Non più solo un sentimento individuale, ma una logica di sistema. Nel cinema contemporaneo, il successo non dipende esclusivamente dalla qualità del lavoro, ma dalla capacità di restare costantemente presenti nello spazio pubblico. Questo produce un effetto paradossale. Più si è richiesti, più diventa rischioso fermarsi. La pausa, che dovrebbe essere fisiologica, si trasforma in una minaccia: meno visibilità, meno opportunità, meno centralità.

Il rischio invisibile

Secondo la psicologa del lavoro Sandra Venati, il problema non è il carico di lavoro in sé, ma l’assenza di alternanza tra attività e recupero. Senza questa oscillazione, il sistema psicofisico continua a funzionare in apparenza, ma perde profondità e capacità di elaborazione. Il rischio più grande non è immediato. È progressivo. Si lavora, si produce, si resta performanti, ma si perde il contatto con sé stessi. Una condizione difficile da riconoscere proprio perché non blocca la macchina, la rende solo più superficiale.

Una pressione che riguarda tutti

Il caso delle star rende visibile una dinamica più ampia. La richiesta di presenza continua non riguarda solo Hollywood, ma si riflette anche nella cultura quotidiana del personal branding: mostrarsi, pubblicare, restare rilevanti. Nel mondo dello spettacolo, però, questa pressione raggiunge il livello massimo. Non basta essere bravi: bisogna esistere costantemente sotto gli occhi degli altri. E così il successo diventa una condizione senza uscita. Non si può rallentare senza rischiare di scomparire. E anche quando si decide di farlo, bisogna prima chiedere il permesso al pubblico.